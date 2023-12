Tajani a L'aria che tira, risata in faccia a Repubblica

27 dicembre 2023 a

Una risata in faccia a Repubblica. L'inviata di L'aria che tira raggiunge Antonio Tajani, vicepremier, ministro degli Esteri e soprattutto leader di Forza Italia, per chiedergli conto dei retroscena del quotidiano diretto da Maurizio Molinari.

"La grande crisi di FI", titola in prima pagina Repubblica, secondo cui "l'astensione nel voto per la ratifica del Mes apre il processo interno a Tajani". "Esiste un processo a Tajani?", domanda l'inviata di David Parenzo. Risposta di Tajani: "Ahahahahah", una sonora, fragorosa risata appunto.

"Mi pare che l'attacco di Repubblica dimostra che Forza Italia gode di ottima salute - spiega l'ex numero 2 di Silvio Berlusconi -, sono evidentemente preoccupati per i consensi che stiamo prendendo al centro. Mi pare che ci siano parlamentari del Pd passati con Forza Italia e non viceversa, ricordo l'onorevole Chinnici. Mi pare che i dati dicano l'esatto contrario di quanto sostiene Repubblica. Si tratta di un attacco politico, è dal 1994 che dicono che siamo in crisi o che stiamo sparendo, ripetono sempre le stesse cose. Un giorno dicono che abbiamo sbagliato a votare sì al Mes, poi votiamo astensione e si spacca la maggioranza, si mettano d'accordo tra di loro".

Sulle divergenze nel centrodestra, "si imputa a Forza Italia di non essere riuscita a imporre la visione moderata sul Mes", lo incalza ancora la giornalista di La7. "A parte il fatto che non era nell'accordo di governo - replica Tajani -, i numeri sono quelli che sono. Lega e Fratelli d'Italia sono sempre stati contrari al Mes, noi avevamo serie riserve non sul Mes ma sul nuovo regolamento che allarga il salva-Stati alle banche, senza controllo parlamentare".