Matteo Renzi sfida Conte: "Ipocrita dell'anno, ti aspetto in tv"

"Giuseppe Conte è l’ipocrita dell’anno. Lo sfido a un confronto Tv (spoiler: scapperà anche stavolta)": Matteo Renzi introduce così un video pubblicato sulla piattaforma X per attaccare il leader del Movimento 5 Stelle. Sullo sfondo la polemica sui redditi dichirati nel 2022: se da una parte c'è uno dei parlamentari più "ricchi", ovvero il leader di Italia Viva, dall'altra c'è invece uno di quelli che hanno dichiarato meno, cioè il presidente grillino.

"Siccome lui paga poche tasse - dice Renzi nel video - prova a giustificarsi dicendo che è in aspettativa da professore e avvocato. Ma se è un professore di diritto, un avvocato, attaccarmi sui miei incarichi, io che le tasse le pago, non ha senso, è tutto regolare, tutto trasparente, tutto pubblico". Secondo il senatore, "il problema di Conte è che lui con i soldi pubblici non ha un buon rapporto, ha sprecato miliardi di euro nel Superbonus, quante truffe sul reddito di cittadinanza, sul bonus zanzariere... Ha sprecato non so quanti soldi con i banchi a rotelle".

"In un giorno pago 3 volte le sue tasse di un anno": chi umilia Giuseppe Conte

"La verità - ha proseguito il leader di Italia viva - è che Conte scappa dal confronto. Su questi temi io sono pronto a un dibattito televisivo con lui, lo sfido domani mattina se vuole. E parliamo anche delle potenze straniere, per esempio del fatto che Conte con una telefonata ha chiamato Vladimir Putin per far venire i soldati russi in Italia in piena pandemia. Caro Conte, hai voglia di confrontarti o scapperai anche questa volta?".