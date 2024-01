Forza Italia, l'annuncio di Tajani: "Chi passa con noi. E non finisce qui"

08 gennaio 2024 a

a

a

Nuovi arrivi in vista in Forza Italia, parola di Antonio Tajani. "Oggi annunciamo l'adesione di Angelo Tripodi che crede nel progetto di Fi e molti altri seguiranno, in Abruzzo e in altre regioni. Per noi è importante avere donne e uomini che rappresentano il territorio".



Nella conferenza stampa nella sede del partito a Roma, Tajani ha definito Forza Italia "una forza viva che cresce, queste persone non chiedono nulla e noi non gli abbiamo promesso nulla ma credono nel nostro progetto, sono operai che costruiscono un edificio, noi vogliamo essere il muro portante, la pietra angolare della politica italiana non solo il centro del centrodestra. Apriremo le nostre liste alla federazione nel Lazio con Noi moderati ma stiamo guardando anche al mondo riformista e alla società civile".

L'Opa azzurra, insomma, è tutta rivolta agli elettori di centro lasciati fuori dall'area della sinistra. Non a caso è stato Matteo Renzi, leader di Italia Viva e competitori diretto di Forza Italia, a prevedere che il partito fondato da Silvio Berlusconi verrà "cannibalizzato" dal resto del centrodestra. "Fino a ora mi sembra che sia stato cannibalizzato il suo partito, e c'era anche poco da mangiare", ironizza Tajani: "I suoi insulti manifestano una grande difficoltà. Ma quando ci si distrae con il Qatar, l'Arabia Saudita e i viaggi, è difficile poter seguire la politica italiana".

"L'obiettivo che abbiamo è superare il 10% alle prossime elezioni europee e arrivare a quota 20% alle politiche - mette poi i dati sul tavolo Tajani -. Sono molto ottimista perché vedo qual è il clima nel nostro paese. C'è voglia di una forza seria, credibile e affidabile". "Siamo europeisti e atlantisti e quando diciamo che non possiamo fare alleanze con qualcuno che europeista e atlantista non è - prosegue il numero uno forzista -, lo diciamo perché rispondiamo ai valori che ispirano la nostra azione politica".

Capitolo numeri chiuso con la questione tesserati: "Abbiamo lanciato una mobilitazione da qualche mese per rendere omaggio a Berlusconi e abbiamo ottenuto straordinari risultati con il tesseramento. Siamo a 110mila iscritti". "Si stanno svolgendo i congressi provinciali, già 45 in 10 regioni, e sono stati eletti 196 delegati al congresso, ce ne sono ancora 74 da svolgere. Il congresso - conclude Tajani - si terrà a Roma al Palazzo dei congressi il 23-24 febbraio e sarà preceduto da una serie di eventi in tutto paese per allargare i consensi della casa dei moderati: il primo appuntamento è oggi pomeriggio a Napoli per il Congresso delle idee, il 26 gennaio a Roma festeggeremo i 30 anni dalla fondazione di Fi, eventi non solo di partito ma per ascoltare dall'esterno idee e proposte. Tra questi ci saranno quelli organizzati dalla consulta del segretario guidata da Letizia Moratti: uno dedicato all'economia il 27 gennaio a Milano, su Stato e mercato; il 16 febbraio a Milano un forum sulla sanità e a marzo gli Stati Generali dell'economia organizzati dal partito". E ancora il "3 febbraio a Milano terremo un evento organizzato da Stefania Craxi: Fi casa dei riformisti. Lei - spiega il ministro - sta lavorando per raccogliere nella società civile tutte personalità di quell'area. Infine il 6-7 marzo Fi sarà protagonista del congresso del Ppe. Insomma una grande attività grazie al lavoro di questa grande squadra e si vede perché stiamo crescendo nei sondaggi".