Fratoianni esulta per la patrimoniale: "Noi siamo pronti"

14 gennaio 2024 a

a

a

C'è chi di fronte all'ipotesi patrimoniale esulta. Si tratta di Nicola Fratoianni che accoglie la proposta di Elsa Fornero. "Noi abbiamo molte idee in tal senso e siamo pronti a discuterne - premette il leader di Sinistra italiana -. La nostra proposta di patrimoniale, ad esempio, prevede anche l'annullamento dell'IMU sulla seconda casa. È davvero ora - che contro le diseguaglianze sempre più crescenti, si apra finalmente un dibattito serio su questo aspetto e con numeri alla mano, come non piace alla destra".

Via Facebook il deputato tiene a precisare che "da anni parliamo di patrimoniale sulle grandi ricchezze, contro le diseguaglianze sempre più crescenti. Non sorprende - prosegue prendendosela con il governo - la cagnara della destra, sono servi sciocchi dell'1% della popolazione super-ricca, peccato che sulla giustizia sociale continui il silenzio delle altre forze di opposizione".

"Non da parte mia": Acca Larentia, Nicola Fratoianni sconcertante: una balla tutta da ridere | Video

Fratoianni tiene a precisare che "ne parliamo in solitudine, nel panorama politico nazionale. Per questo - ammette - è stato sorprendente leggere stamattina che Elsa Fornero, una persona non certo di sinistra e con cui non ho mai avuto consonanza politica, propone l'introduzione di una tassazione patrimoniale. È un peccato invece che su temi come la giustizia sociale e fiscale continui il silenzio degli altri partiti di opposizione, come se la parola patrimoniale fosse una bestemmia".