Elly Schlein ha un grosso problema che può far saltare tutto il Pd

16 gennaio 2024 a

a

a

Abiti e auto per ottenere concessioni: tra gli indagati anche alcuni uomini vicini a Zingaretti e Letta. In Puglia voti in cambio di favori ai clan: fermato sindaco dem. Uno scandalo che travolge il Pd e soprattutto mette in discussione il moralismo dai maestrini che spesso trova spazio a sinistra. Elly Schlein ha un problema con la sua classe dirigente? Il commento di Pietro Senaldi