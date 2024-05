Odiano l'Occidente, amano la violenza

12 maggio 2024 a

Quando finisce la guerra? La risposta è facile: quando l’avversario è sconfitto, piegato, senza volontà. Questa elementare regola non viene digerita da chi sostiene che Israele deve fermare la sua offensiva nella Striscia di Gaza. Prima si è detto che l’esercito non doveva intervenire a Gaza City, ora si dice che mai e poi mai bisogna dare la caccia alle belve di Hamas a Rafah. Si diceva anche che a Gaza gli israeliani avrebbero fallito, in realtà l’operazione militare ha ottenuto il risultato atteso, cioè mettere all’angolo Hamas e i palestinesi che si riconoscono in questa gang criminale. (...)



