Sinistra, per soldi e poltrone i compagni trattano il Sud come un bamboccione

25 gennaio 2024 a

a

a

Per contrastare la legge sull’autonomia differenziata Michele Emiliano, governatore della Puglia, ha detto che è come se un padre si rifiutasse di aiutare i figli più in difficoltà e li abbandonasse. Questa, scrive Pietro Senaldi su Libero, "è una frase emblematica sia della mentalità di troppa classe dirigente meridionale sia di quanto la sinistra alimenti la paura e gli istinti campanilisti per boicottare la riforma. Lo Stato papà e il Sud bamboccione e foraggiato è immagine che non rende giustizia alla Puglia, terra di grandi eccellenze, né a tutto il Mezzogiorno, dipinto da chi lo amministra come un eterno adolescente aggrappato alla mammella. Il Meridione continuerà ad avere poche speranze finché si affiderà a personaggi la cui avidità di potere è inversamente proporzionale alla dignità di assumersi la responsabilità che deriva dai loro incarichi".

Clicca qui, registrati gratuitamente a www.liberoquotidiano.it e leggi il commento di Pietro Senaldi