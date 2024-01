Marta Fascina, "problemi di salute": quelle voci in Forza Italia

28 gennaio 2024 a

Marta Fascina era la grande assente al Salone delle Fontane dell’Eur, a Roma, dove Forza Italia ha festeggiato i trent’anni dalla fondazione del partito di Silvio Berlusconi. La compagna del Cavaliere ha infatti deciso di restare a casa "per problemi di salute, seppur non gravi", secondo quanto hanno rivelato alcuni parlamentari al Corriere della Sera.

Per la Fascina la celebrazione della "discesa in campo" di Berlusconi rappresenta "una giornata particolare". E secondo quanto hanno raccontato i parlamentari di Forza Italia "ha preferito trascorrerla nel silenzio, nella preghiera e nella riflessione". Non solo. La scelta di non partecipare, riporta il Corriere, sarebbe anche un messaggio di unione con la famiglia del Cavaliere visto che Marta Fascina "prima e oltre che un politico, è parte della famiglia di Silvio Berlusconi".

Del resto, non è la prima volta che la compagna del fondatore di Forza Italia non prende parte ad eventi del partito preferendo quindi una "mancata esposizione". Alla kermesse del partito dello scorso settembre, a Gaeta, non c'era e aveva mandato un messaggio. "Avrei voluto essere lì con voi ma in me è ancora troppo forte il dolore per la tragica scomparsa dell’uomo che ho amato, che amo e che amerò per l’eternità". Questa volta nessun messaggio ma non è - sottolineano i parlamentari azzurri - "una presa di distanza dal partito".