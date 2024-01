Bruno Vespa veleggia con Silvio Berlusconi: dove vola Porta a Porta

Klaus Davi 28 gennaio 2024 a

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (Porta a Porta)

Ottima performance per Porta a Porta giovedì dedicato in buona parte ai 30 anni della discesa in campo di Silvio Berlusconi: quasi 900.000 spettatori e il 12.3% di share. Non era facile imbastire una puntata che non risultasse ripetitiva dopo le tante analisi sul tema già viste e riviste in questi giorni. Al di là della qualità degli ospiti, tra cui Mentana, Gasparri, Mastella e Sallusti, colpisce il consenso ma soprattutto la trasversalità del pubblico. Tutta la vicenda giudiziaria costituisce il sottotesto del racconto televisivo. «Quirinale, magistratura e opposizione gliene han fatte di tutti i colori» la butta subito li il conduttore .

Il profilo vede over 65 al 17% di share e 25/34 anni al 10%, laureati e titolo elementare al 13%, città sopra 250mila unità e comuni sotto 10mila al 13%. Target diversificati e attenti e presso i quali- verosimilmente- il mito di Silvio resiste ancora con forza. «Dopo l’avviso di garanzia lo davano per morto» ricorda Sallusti. Ma dopo trent’anni stiamo ancora parlando della rivoluzione berlusconiana.

Sarà servita la lezione? Osservando come viene affrontato il fenomeno Meloni sembrerebbe di no. “Gli Illuminati” continuano a non voler cogliere i segnali dei nuovi fenomeni politico-sociali e insistono nel ridimensionarne la portata snocciolando snobismi , vomitando denigrazione o vagheggiando la sempreverde “soluzione giudiziaria”. C’è poco da essere ottimisti.