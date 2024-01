Conte da Fazio, "quanto è disgraziato il Pd": chi seppellisce così Elly Schlein

29 gennaio 2024 a

Il solito "giochino" di Giuseppe Conte rischia di mettere in serissimo imbarazzo Elly Schlein, che già nel Pd dovrà rispondere di vari "capi d'accusa" politici. Pietra dello scandalo l'intervista del leader del Movimento 5 Stelle, nonché principale alleato (e rivale) dei democratici, a Che tempo che fa sul Canale Nove.

Incalzato da Fabio Fazio, l'ex premier ha usato parole assai vaghe nel giudicare lo scontro tra Joe Biden e Donald Trump in vista delle elezioni americane di fine novembre. Di fatto, l'avvocato non ha spiegato per chi fa il tipo e non sedendo più a Palazzo Chigi non ha nemmeno l'alibi della prudenza istituzionale nei confronti dell'alleato americano. Una risposta-non risposta che ha scatenato lo stesso Fazio, tanto da indurlo a pizzicare il suo ospite: "Non ho capito da che parte sta". Non lo hanno capito nemmeno i telespettatori a casa, e viene il dubbio che, in fondo, un ex presidente del Consiglio capace di governare indistintamente con la Lega e con il Pd non abbia nemmeno lui le idee chiarissime.

"Prima delle presidenziali francesi Conte si rifiutò di dire chi avrebbe votato tra Macron e Le Pen - ricorda Stefano Cappellini, firma di Repubblica, un affilatissimo tweet su X -. Ora, da Fazio, si rifiuta di scegliere tra Biden e Trump. Rende bene l'idea di quanto disgraziato sia il Pd a rincorrere un alleato simile". Parole lapidarie, da parte di una delle penne più autorevoli del principale quotidiano d'area progressista. Non male, come macigno.



"Non ho capito se lei preferisce Biden o Trump - la battuta di Fazio a Conte -. Non mi può dire che siano la stessa cosa. Parlo di Giuseppe Conte uomo, non della sua responsabilità di governo come fosse il presidente del Consiglio". Replica piuttosto balbettante del leader dei 5 Stelle: "Hanno due approcci ideologici completamente diversi, uno ovviamente potrebbe essere più vicino alla sfera progressista e l'altro no, però poi, per esempio, sulla guerra potrebbero invertirsi le cose. Non ha senso che dica di fare il tifo per l'uno o per l'altro".

Caso chiuso da Fazio con un'altra battuta: "Vabbè non me lo vuole dire, insomma, se lo chiede a me glielo dico. Io Biden senza dubbio, perché uno che tenta l'assalto a Capitol Hill e dà il benvenuto a Capitol Hill insomma...".