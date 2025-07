Pesaro, il sindaco Pd vieta di giocare a calcio in strada: l'ultima follia progressista

L'ordinanza del sindaco di Pesaro Andrea Biancani ha destato molto clamore. In sostanza il primo cittadino ha vietato di giocare a pallone per strada - e altre azioni simili - in viale Trieste e nelle piazze pubbliche ad alta frequentazione turistica. Il provvedimento sarà in vigore fino al 31 agosto. E prevede sanzioni per i trasgressori da 50 a 250 euro.

"Comprendiamo il desiderio dei più giovani di creare momenti di convivialità e divertimento - ha spiegato il sindaco del Pd - ma allo stesso tempo è nostro dovere garantire la sicurezza di tutti i cittadini, il decoro e la vivibilità degli spazi pubblici. In queste prime settimane di chiusura al traffico del lungomare ci sono arrivate numerose segnalazioni sia dei residenti, ciclisti, autisti di Ami, attività economiche e ricettive, che lamentano lanci di oggetti che possono recare pericolo alla sicurezza delle persone, e mettono a rischio l’integrità del patrimonio pubblico compreso il nuovo arredo verde di viale Trieste. In più - ha ricordato - nel lungomare transitano mezzi autorizzati e la navetta del trasporto pubblico, quindi giocare a pallone in mezzo alla strada è un rischio anche per chi lo fa".