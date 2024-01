Bonetti e Rosato "entrano in Azione": Calenda, doppio colpo a Renzi

29 gennaio 2024 a

"Elena Bonetti ed Ettore Rosato entrano in Azione". Il loro addio a Italia Viva era sulla bocca di tutti da mesi, ma l'ufficialità del passaggio dal partito di Matteo Renzi a quello del rivale Carlo Calenda è recentissimo. "Dopo la rottura del Terzo Polo abbiamo costruito con Popolari europeisti riformatori (Per) un percorso di convergenza che oggi fa un passo in più. Elena Bonetti ed Ettore Rosato entrano in Azione", ha detto l'europarlamentare durante una conferenza stampa nell'auletta della Camera. Sempre qui Calenda ha reso noti i ruoli che ricopriranno i due ex renziani: "Rosato diventa vicesegretario con delega all'organizzazione e Bonetti la proporrò alla prossima assemblea come vicepresidente".

"In politica bisogna avere delle ambizioni che devono andare anche oltre l'immediato" perché "nell'immediato non si governa il Paese" e "io ho la grande ambizione di contribuire alla costruzione di un partito che abbia la capacità di rompere il bipolarismo perché vedo i danni che fa in questo Paese", sono state le parole di Rosato che ha contestato il fatto che "non c'è più il bipolarismo che vedeva confrontarsi Berlusconi e Prodi ma c'è un bipolarismo degli opposti che chiede ai tifosi di votare e che ha allontanato gli italiani dal voto. Bisogna fare una scelta di responsabilità e ho trovato una grande squadra".

Infine la conclusione: "Sono convinto che dall'esperienza di Azione e di quello che nascerà dopo le europee possa nascere qualcosa che cambierà l'assetto politico in Italia". Dello stesso parere la collega: "Grazie per averci creduto e per non aver ceduto a momenti difficili e laceranti come la rottura del Terzo Polo. Noi entriamo per allargare Azione e per avviare un processo di costruzione di un nuovo partito unitario che sappia davvero mettere insieme le tradizioni popolari insieme a quelle popolari, repubblicane e socialiste. Vogliamo riunire ciò che la politica del nostro Paese ha diviso".