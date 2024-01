Maria Elena Boschi, schiaffo a Calenda: "Dava lezioni sui soldi di George Soros"

16 gennaio 2024 a

a

a

Dente avvelenato quello di Maria Elena Boschi. Naufragato il progetto del Terzo Polo, la deputata di Italia Viva non si risparmia sul fu alleato Carlo Calenda. A suo dire, ospite di Tagadà nella puntata di martedì 16 gennaio su La7, Boschi "Calenda ha una visione della politica basata sul suo giudizio etico su cosa o non si possa fare". La riprova? "Ha dato lezioni a +Europa sui soldi di Soros per la campagna elettorale, ecco Calenda non ha una visione liberale o di rispetto delle regole". Riferendosi alla candidatura alle Europee dei leader, l'ex ministro ricorda che "ci sono delle leggi, se queste vengono rispettate non c'è problema". Da qui l'affondo: "Non prendiamo lezioni morali da Calenda".

Un altro che si è espresso sulle elezioni europee è stato Romano Prodi. Il fondatore dell'Ulivo ha detto chiaro e tondo: "Se metti cinque candidature e ne scegli una vuole dire che alle altre quattro non ci vai. In alcuni casi non ci vai proprio. Questo è un vulnus per la democrazia. Io non stoppo nessuno, ho parlato di candidature multiple. È un serio principio di democrazia. Se continuiamo a indebolire la democrazia in tutti i suoi aspetti, poi non ci lamentiamo se arriva la dittatura". Tradotto: "Si candidi solo chi va in Ue".

"Il partito delle procure?": Maria Elena Boschi, la fucilata contro Pd e magistratura

Un messaggio per la Boschi, che ha un solo destinatario: Elly Schlein. Incalzata da Tiziana Panella, la deputata di Iv si dice certa che "i consigli di Prodi vanno a Schlein, non facendo più parte del Pd, i suoi consigli non sono diretti a Renzi, ma ai dem.