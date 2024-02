Mar Rosso, Crosetto: "All'Italia il comando tattico della missione"

02 febbraio 2024 a

a

a

La missione nel Mar Rosso vedrà l'Italia al comando. La ha dichiarato in una nota il ministro della Difesa Guido Crosetto. "L’Unione Europea - nella giornata di oggi - ha chiesto all’Italia di fornire il Force Commander dell’Operazione Aspides nel Mar Rosso (l’Ufficiale Ammiraglio che esercita il comando imbarcato degli assetti navali che partecipano all’operazione)", si legge.

"L’importanza e l’urgenza dell’Operazione Aspides, che contribuirà a garantire la libera navigazione e la sicurezza del traffico commerciale nel Mar Rosso", prosegue la nota, "hanno indotto la Difesa italiana ad assicurare immediatamente il proprio sostegno. Si tratta di un ulteriore riconoscimento dell’impegno del Governo e della Difesa e della competenza e professionalità della Marina Militare".

Mar Rosso, ecco "Aspides": guerra, cosa può accadere il 19 febbraio

Crosetto risponde poi al Cremlino: "Come sempre accade, la portavoce del ministero degli Esteri della Federazione Russa Marija Zakharova strumentalizza le mie parole. L'Italia è seconda, dopo la Germania, negli aiuti a Kiev dentro la Ue e non certo a livello globale. A me stanno a cuore tutte le vite, ucraine e russe, e lavoro per la pace ma per far finire la guerra conosco un solo modo e molto semplice: la Russia smetta di attaccare un paese libero e sovrano, bombardandolo ogni giorno da due anni e cercando di occuparlo".