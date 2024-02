Ora Elly Schlein chiami il suo amico romeno per il caso Mosca

04 febbraio 2024 a

Sebbene la stessa Elly Schlein non si sia mai interessata del caso di Ilaria Salis negli scorsi 11 mesi, ora che fiuta la chance di racimolare qualche decimale nei sondaggi prova a dare lezioni al governo Meloni: «Salis deve tornare in Italia. Il governo si attivi per una cittadina italiana». Poi la stoccata: «Meloni si è sempre scelta alleati e amici sbagliati», in riferimento ai rapporti con Orban, peraltro sfilacciati da tempo.



Ma ciò che Schlein non dice è che i suoi di alleati non sono certo meglio. Il Primo Ministro della Romania è Marcel Ciolacu, del Partito socialdemocratico. Chissà come mai al suo sodale Schlein non intenda chiedere la scarcerazione o la detenzione nel rispetto dei diritti umani visto che nelle carceri rumene sta marcendo Filippo Mosca, 29enne di Caltanissetta ristretto a Costanza dopo essere stato arrestato e condannato a 8 anni e 3 mesi per traffico internazionale di droga. I suoi legali hanno sempre definito una “farsa” il suo processo. Ha trascorso mesi tra topi e scarafaggi, in una struttura con 24 persone in 23 metri quadrati. Forse Schlein, anche in quel caso, vuole difendere il compagno che sbaglia: solo che è il premier dem.