Capezzone e il caso Elkann: "Cosa trovate a pagina 23 di Repubblica e Stampa"

Tre temi principali sui giornali. "Iniziata la settimana di Sanremo, siamo dentro questo tunnel e non si comincia benissimo", chiosa Daniele Capezzone nel suo "Occhio al caffè - Rassegna politicamente scorrettissima" di oggi per Libero. "Ieri in conferenza stampa il comunistone Enrico Lucci - ironizza il direttore editoriale - ha chiesto ad Amadeus e Mengoni di cantare Bella Ciao dedicandola a Meloni e gli sventurati naturalmente risposero. Altro che TeleMeloni, si comincia secondo i consueti binari. E nel pomeriggio di martedì, intorno alle 18, una surreale dichiarazione del segretario Maurizio Landini: 'Qui a Sanremo bisogna accogliere il pullman dei diritti della Cgil e fare anche qualcosa per bloccare l'autonomia differenziata. Insomma, bisognerebbe fare l'attacco nelle pause tra una canzone dei Negramaro e quella di Loredana Bertè, quest'ultima in cima alla classifica per i feticisti della materia".

Un elemento che congiunge Sanremo all'attualità sono i trattori: ci saranno o non ci saranno, dopo l'invito di Amadeus? "Riflessioni in corso, scrive Repubblica. Si tratta di capire chi sarebbe il rappresentante di una realtà così composita come quella degli agricoltori, possibile che venga letto un loro comunicato. Trattori che hanno vinto una battaglia con Bruxelles, con lo stop sui pesticidi. Notevole che sui quotidiani del Gruppo Gedi prosegua la freddezza nei confronti di questa protesta, con firme liberali e liberiste scatenate per dire basta ai sussidi".

Se però si passa al terzo tema, la questione Stellantis, cambia lo scenario. "Qui di articoli contro gli incentivi, sui giornali del Gruppo Gedi, non li trovate". Una cosa quasi comica: "Per trovare la notizia della presenza di Elkann a Roma dovete andare a pagina 23 di Repubblica e Stampa". Solo un caso?