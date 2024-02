Angelo Bonelli, la sparata: "Agricoltori, bavaglio della Meloni a Sanremo"

10 febbraio 2024 a

L'ultima di Angelo Bonelli? Giorgia Meloni "censura" gli agricoltori. A poche ore di distanza dall'incontro tra il premier e gli agricoltori a Palazzo Chigi, il co-portavoce di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra italiana arriva ad accusare la leader di Fratelli d'Italia. Al centro la lettera dei manifestanti letta da Amadeus sul palco di Sanremo. "Giorgia Meloni - è la critica di Bonelli attraverso una nota - ha messo il bavaglio alla protesta degli agricoltori dopo averla strumentalizzata".

A detta del parlamentare "la premier, e il suo governo, hanno raccontato tante bugie cercando di sfuggire alle loro colpe e responsabilità". Ecco allora il riferimento alla kermesse musicale: "I dati che Amadeus avrebbe dovuto leggere dal palco di Sanremo, e che la premier fa finta di non conoscere sono i seguenti: fino a luglio 2023, l'effetto combinato delle alluvioni e del caldo estremo ha causato una riduzione significativa nella produzione agricola. Il miele ha subito una diminuzione del 70%, le ciliegie del 60%, il grano del 15% e il latte anch'esso del 15%. Inoltre, c'è stato un calo del 30% nella produzione di olio. Le mucche, sottoposte a un consumo energetico elevato per il refrigerio a causa dell'afa, hanno registrato una riduzione del loro apporto alimentare, mentre il loro consumo d'acqua è raddoppiato rispetto alla media, raggiungendo i 140 litri al giorno invece dei normali 70".

E ancora: "Meloni ha manipolato la protesta degli agricoltori attribuendo la crisi al Green Deal europeo, che non ha trovato nessuna applicazione, mentre nel nostro Paese la siccità sta provocando gravi danni agli allevamenti senza precedenti". Insomma, per Bonelli quanto andato in scena sul palco dell'Ariston, con il conduttore che ha optato per leggere lui una missiva piuttosto che accogliere gli agricoltori, sarebbe da imputare alla leader di Fratelli d'Italia. Ma la decisione è stata presa dalla Rai e da Amadeus, il direttore artistico del festival. E ancora, in seguito al vertice della vigilia a Palazzo Chigi, le parti in causa hanno espresso soddisfazione per il taglio dell'Irpef. Questo, però, Bonelli lo ha omesso.