Matteo Salvini: "Drogarsi è da c..., mettersi alla guida drogato è da doppio c..."

Matteo Salvini non usa giri di parole e mette nle mirino chi fa uso di sostanze stupefacenti. Intervenendo dal palco in Sardegna dove il vicepremier ha chiuso la campagna elettorale di Paolo Truzzu insieme agli altri leader, ha anche parlato del nuovo codice della strada in cantiere: "Non ci sono droghe che fanno bene, ogni droga è morte, nel codice della strada che arriva il primo marzo ho previsto il ritiro della patente per chi viene trovato alla guida drogato. Drogarsi è da c..., mettersi alla guida drogato è da doppio c...".

Poi, sempre il leader della Lega, ha ribadito l'unità del centrodestra: "Fatemi dire che l’unità che state dimostrando è la cosa più preziosa e in chiave nazionale ve lo dico e ci stavamo sorridendo prima. Più sul Corriere e sulla Repubblica provano ad allontanare me e Giorgia più io e Giorgia andiamo avanti insieme, compatti, come una sola persona per cinque anni, non un minuto di meno. Su questo palco ho sentito le stesse parole dal governatore uscente dal governatore entrante, fatemi dire grazie a Christian Solinas e buon lavoro a Paolo Truzzu". Insomma il centrodestra resta unito, nessuna tensione e nessuna spaccatura come sognerebbero i gufi della sinistra. Domenica il verdetto sulle Regionali.