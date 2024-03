Chico Forti torna a casa? Un successo indigesto per la sinistra: perché rosicano

04 marzo 2024 a

a

a

Il caso di Chico Forti fa rosicare la sinistra. "Il rosicamento è quello del caravanserraglio mediatico-intellettuale perché il governo di centrodestra è riuscito dopo un quarto di secolo" a riportarlo in Italia, scrive Giovanni Sallusti su Libero. Le punte psicanalitiche sono quelle per cui servirebbe uno specialista, un professionista di patologie dell’inconscio progressista, come a tutti gli effetti è l’antifascismo militante nel 2024". Da Paolo Berizzi su Repubblica a Elio Vito su Twitter c’è chi tira in ballo Matteotti (?) e chi sostiene che in realtà il merito sia di Luigi Di Maio.

