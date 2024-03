Vladimir Putin, l'annuncio che fa tremare il mondo: "Truppe al confine con la Finlandia"

13 marzo 2024 a

Vladimir Putin comincia ad innalzare il livello di allerta. Lo Zar ora ci minaccia da vicino ed è pronto a schierare uomini e armi a pochi passi dall'Europa. Il presidente russo di fatto intende schierare le sue truppe lungo il confine con la Finlandia: lo ha detto lo stesso presidente russo in un'intervista alla tv statale e all'agenzia di stampa Ria Novosti. Il leader russo ha criticato l'adesione della Finlandia e della Svezia alla Nato, affermando che "questo è (stato) un passo assolutamente privo di significato (per la Finlandia e la Svezia) dal punto di vista della tutela dei propri interessi nazionali".

E ha aggiunto: "Non avevamo truppe lì (al confine finlandese), ora ci saranno. Non c'erano sistemi di distruzione lì, ora appariranno". Parole pesantissime che seguono quelle indirizzate agli Stati Uniti sulla possibilità dell'uso di armi nucleari. "Da un punto di vista tecnico-militare, la Russia è pronta per una guerra nucleare se c’è una minaccia allo Stato, alla sovranità o all’indipendenza russa", ha affermato.

Il capo del Cremlino ha detto di sperare che gli Stati Uniti evitino qualsiasi escalation che potrebbe innescare una guerra nucleare, ma ha sottolineato che le forze nucleari russe sono pronte. Alla domanda se abbia mai preso in considerazione l’uso di armi nucleari sul campo di battaglia in Ucraina, Putin ha risposto che non ce n’è stato bisogno. Insomma le minacce proseguono e ora lo Zar fa tremare direttamente l'Europa. L'orrore che sta portando avanti non conosce fasi di arresto...