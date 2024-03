Lacerenza si ritira, Raffaella Paita: "Spettacolo indecente"

16 marzo 2024 a

a

a

"Ogni giorno un colpo di scena. Ogni giorno un nuovo candidato. Ogni giorno ritirano il candidato del giorno prima": Raffaella Paita, coordinatrice nazionale di Italia Viva, lo ha scritto su X in riferimento al ritiro ufficiale di Domenico Lacerenza, il candidato che Pd e M5s avevano scelto nei giorni scorsi per le regionali in Basilicata. "Ma cosa vi hanno fatto di male i cittadini della Basilicata per meritarsi uno spettacolo indecente del genere?", ha chiosato infine la senatrice.

Netto ma sferzante anche il commento del leader di Azione Carlo Calenda, che su X ha scritto: "Dilettanti allo sbaraglio. Altro capolavoro politico di Conte con Pd a rimorchio". A pesare sulla scelta del dottor Lacerenza, oculista di professione, sarebbe stato il malcontento manifestato nei suoi confronti da esponenti politici locali. "E' una decisione presa con assoluta serenità - ha fatto sapere l'ex candidato - e anche nell'interesse delle forze politiche che hanno voluto propormi. Avevo dato la mia disponibilità, ma non posso non registrare le reazioni che ci sono state in seguito".

Nelle scorse ore, in effetti, nel Pd lucano si era sostenuta la necessità di "costruire un campo largo il più ampio possibile" in Basilicata "e con un candidato presidente veramente condiviso da tutti e soprattutto riconoscibile dal popolo dei nostri elettori, per evitare di commettere lo stesso errore delle elezioni regionali del 2019": lo avevano scritto in un documento cinque fra segretari e amministratori dem, intenzionati a "dare voce all'ondata di protesta di parte della base" del partito.