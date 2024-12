Nubifragio a Roma, attimi di terrore a Fiumicino: atterraggio d'emergenza, "è stato un incubo"

14 dicembre 2024 a

a

a

Violento nubifragio a Roma e atterraggio da spavento per un volo in arrivo nella Capitale da Dubai. Si trattava di un Boeing 777 della Emirates, che doveva arrivare a Fiumicino alle 18.45 e che invece è stato deviato su Ciampino. Alcuni passeggeri a bordo di quel velivolo, sentiti dall'Ansa, hanno parlato di un atterraggio "da incubo". Qualcuno, mentre era ancora sull'aereo, ha rivelato: "Siamo bloccati sulla pista, in attesa di poter ripartire. C'è forte disagio, soprattutto per l'atterraggio che è stato da brividi, c'è chi è stato male di stomaco".

Intorno alle 21.30 di ieri, venerdì 13 dicembre, il volo si trovava ancora a Ciampino in attesa del rifornimento di carburante necessario per ritornare sullo scalo di Fiumicino e atterrare, infine, al Leonardo da Vinci come previsto. Una vera e propria odissea per i passeggeri del mezzo, insomma. La bomba d'acqua che si è abbattuta su Roma, tra l'altro, ha creato disagi anche al traffico, paralizzando molte delle principali arterie stradali, già in difficoltà per via dello sciopero dei mezzi pubblici. Diverse strade si sono allagate, in particolare nell'area sud della Capitale, dove sono stati segnalati anche incidenti stradali e auto ferme.

Prezzo dei voli, scandalo per le feste: quanto schizzano, le tratte più colpite

Oltre 40mm di pioggia, invece, sono caduti nei settori settentrionali della città, come a Roma San Pietro o Roma Vigne Nuove. E questo weekend la situazione di maltempo non si placherà. Stando alle ultime previsioni meteo, pioggia e neve cadranno su buona parte della penisola anche sabato 14 e domenica 15 dicembre. Tant'è che la Protezione civile ha già diramato l’allerta gialla in 5 regioni, ovvero Molise, Sicilia, Campania, Sardegna e Lazio. Oggi, sabato 14, se ci sarà sole sulle Alpi da una parte, dall'altra invece ci saranno dei rovesci in Friuli-Venezia Giulia e al Centro, con neve oltre i 1300 metri. Pioggia in Calabria, Campania e Puglia. Domenica 15 bel tempo in tutto il Paese, con possibili piogge solo al Sud.