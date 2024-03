Meloni in Egitto: "Ecco il modo migliore per frenare i flussi migratori"

17 marzo 2024 a

"Questa iniziativa è il modo migliore per far fronte al flusso migratorio": Giorgia Meloni lo ha detto al vertice Ue-Egitto in corso al Cairo, dove verrà firmata una dichiarazione congiunta per porre le basi per un "partenariato strategico". "Apprezziamo - ha proseguito la premier - gli sforzi dell'Egitto in questo senso, e aspiriamo a lavorare insieme più di prima per aiutare gli Stati di origine e quelli di transito" attraverso "investimenti e assistenza per prevenire l'immigrazione illegale, per aiutare questi Stati a fronteggiare i trafficanti di migranti".

La presidente del Consiglio, poi, ha ricordato il Piano Mattei, spiegando che "l'Italia ha un piano con gli Stati africani che è in fase di realizzazione e ammonta a 5 miliardi di euro, e l'Egitto ne fa parte". E ancora: "In Egitto firmeremo oggi diversi importanti accordi bilaterali che fanno parte di questo piano, e la migrazione sarà uno dei temi del G7. Stiamo lavorando per lanciare un'alleanza internazionale per la lotta contro i trafficanti di esseri umani".

Il vertice bilaterale tra la Meloni e il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi, invece, ha avuto al centro due temi fondamentali: la cooperazione nel settore agricolo e la crisi in corso a Gaza. Questo quanto emerge da una nota diffusa dalla presidenza egiziana. "Il presidente Al Sisi e il primo ministro italiano Meloni hanno lodato lo slancio delle relazioni bilaterali nell'ultimo periodo e hanno discusso le modalità per coltivare una più stretta cooperazione in vari settori". Per quanto riguarda la guerra in corso nella Striscia, i due leader "hanno preso in esame gli sforzi costanti dell'Egitto per raggiungere un cessate il fuoco urgente e immediato e garantire la consegna senza restrizioni degli aiuti umanitari e dei soccorsi così necessari per proteggere l'area dalla grave catastrofe umanitaria subita dal popolo palestinese".