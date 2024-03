Giorgia Meloni, la replica a Bonelli: "Il mio uno sguardo inquietante?"

21 marzo 2024 a

Continuano gli strascichi polemici degli attacchi da parte della sinistra al premier in Aula durante le sue dichiarazioni alla Camera in vista del Consiglio europeo. Un episodio in particolare ha fatto discutere e riguarda Angelo Bonelli.

Il numero uno dei Verdi rispondendo nell'Aula della Camera alla replica del presidente del Consiglio in vista del Consiglio Ue di giovedì, a un certo punto invita la leader di Fratelli d'Italia a non guardarlo "con quello sguardo inquietante", mentre lui l'attaccava con parole gravissime. Il premier, con una gag, si è coperta il volto per qualche secondo con la giacca, un modo anche per stemperare la tensione a Montecitorio.

Ma Bonelli non si è fermato è ha continuato ad attaccare il premier. E oggi suoi social è arrivata la risposta di Giorgia Meloni che ha voluto spegnere ogni polemica nata da questo battibecco in Aula innescato da Bonelli. "Noto lo scalpore di diversi esponenti dell’opposizione perché alle parole del leader dei Verdi Bonelli rivoltemi in Aula, “non mi guardi con sguardo inquietante”, ho risposto coprendomi ironicamente il volto per non destare ansietà al collega. Non so cosa intendesse con "sguardo inquietante", ma mi scuso con il collega e con chiunque altro possa eventualmente sentirsi intimorito". Una battuta che si spera aiuti a ricostruire la serenità dalle parti della sinistra. Che tra campo largo alla sfascio e batoste elettorali come quella in Abruzzo pare sia finita nel nulla.