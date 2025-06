Paolo Belli, la confessione-choc: "L'ultimo anno è stato terribile"

"L'ultimo anno è stato terribile. E adesso che le cose si sono risolte voglio urlare a tutti quanto sono felice": Paolo Belli lo ha detto in un'intervista al settimanale Oggi. Poi ha aggiunto: "Mia moglie Deanna ha avuto un problema di salute molto serio. Ha affrontato tredici mesi di battaglia esagerata e due mesi fa ci hanno detto che è tutto risolto. Mia moglie non ha mai perso forza e ironia, era lei che mi faceva coraggio. Potrei perdere il lavoro, ne soffrirei, pazienza. Ma stare senza mia moglie sarebbe come perdere una gamba, non riuscirei a camminare".

Paolo Belli e Deanna si sono conosciuti quando erano ancora piccoli. "Siamo partiti che eravamo poverissimi, io avevo davvero i buchi nelle scarpe e avere costruito tutto ciò che abbiamo, dall'amore, alla casa, alla famiglia, agli amici, ci ha consolidato - aveva detto lui qualche tempo fa a Today -. Lei è come se fosse una mia gamba, se non ci fosse lei non riuscirei a essere dritto. Mia moglie Deanna è l'altra faccia della luna, l'altra faccia della mia anima. È difficile da spiegare, forse tutto questo si racchiude in una sola parola: amore".