Milan, il sogno è Dusan Vlahovic: il piano di Max Allegri

Il Milan punta Dusan Vlahovic secondo Il Giorno. Allegri vuole tornare a lavorare col serbo come per anni ha fatto alla Juve. I dati con Max in panchina parlando di nove centri in mezza stagione (quella dell’arrivo dalla Fiorentina), poi 14 (’22/’23) e 18 (’23/’24). I bianconeri e il serbo vorrebbero separarsi, il contratto in scadenza nel 2026 dice 12 milioni. Un ingaggio che i rossoneri non possono permettersi, nel frattempo il Fenerbahce è in pressing e per questo il Diavolo segue anche Mateo Retegui, ma anche qui l’Atalanta è una bottega cara, chiedendo oltre 45 milioni.

Theo Hernandez, invece, resta al Milan per il momento, dopo che Tare ha stoppato la trattativa per la cessione del francese. L’Atletico Madrid ha aumentato l’offerta da 15 a 20 milioni, ma nulla da fare. Al suo posto, in prima fila c’è il 28enne dell’Arsenal, Oleksandr Zinchenko.