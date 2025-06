Barbara Siciliano, morte improvvisa: pallavolo italiana in lutto

La pallavolo italiana e lo sport in generale in lutto: è morta Barbara Siciliano, ex Nazionale italiana di volley negli anni Novanta. Il presidente di Lega Pallavolo Serie A Femminile Mauro Fabris, il Consiglio di Amministrazione e tutte le società del Consorzio "piangono la prematura scomparsa di Barbara, protagonista nel movimento di vertice del volley italiano con le maglie di Modena, Altamura, Bergamo, Spezzano, Reggio Emilia e Chieri", si legge nel comunicato ufficiale.

"La famiglia del volley rosa italiano si stringe attorno al dolore dei parenti in questo momento così difficile. Soltanto lo scorso marzo, Barbara Siciliano è stata una delle tante giocatrici presenti alla Choruslife Arena di Bergamo per omaggiare il ritorno in un palazzetto cittadino della formazione rossoblù, impegnata nei quarti di finale dei playoff Scudetto Serie A1 Tigotà", conclude il messaggio della Lega Volley femminile.

La 53enne si è spenta improvvisamente a Lavagna, in Liguria, dove era in vacanza. Fatale una crisi cardiaca. In azzurro ha accumulato 39 presenze totali, partecipando ai Mondiali del 1994 che si disputarono a Belo Horizonte e San Paolo, in Brasile, e che videro la Nazionale italiana uscire subito, ultima nel girone di qualificazione. Da tempo viveva a Milan oe anche le sue due figlie sono giocatrici di pallavolo, entrambe tesserate con la Pro Patria.