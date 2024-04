Giuseppe Conte contro Schlein: "Toccato il fondo, cosa vuole fare?"

08 aprile 2024 a

a

a

Dopo lo strappo con il Pd, a seguito degli scandali che hanno travolto i dem in Puglia, Giuseppe Conte, ospite all'Università di Salerno per la presentazione del libro di Pasquale Tridico, per fare chiarezza sulla sua posizione e quella del Movimento 5 stelle, lancia altre bordate a Elly Schlein.

"Credo che il concetto di lealtà debba essere maneggiato con cura per l’igiene della politica. Dobbiamo essere leali con i cittadini, leali e coerenti con i principi e i valori che professiamo tutti noi politici quando andiamo in tv e declamiamo gli slogan", prosegue Conte. "Quindi, di fronte a scandali, di fronte a inquinamento, perché non stiamo parlando di inchieste che riguardano genericamente casi isolati, ma di fronte a inchieste che vanno a toccare proprio l’inquinamento del voto, lo scambio politico elettorale eccetera, le infiltrazioni anche della malavita, se la politica mette la testa sotto alla sabbia non è leale e fedele alla parola data, ma è una politica malata".

E ancora, dice il leader del Movimento cinque stelle: con Elly Schlein "non ci siamo sentiti, ma non ne facciamo una cosa personale. Dobbiamo smetterla di dare questa rappresentazione di litigi tra i leader, quasi fossero una questione di orgoglio personale. Qui parliamo di questioni politiche, parliamo di principi, di valori. Li vogliamo realizzare e perseguire o semplicemente vogliamo ridurre tutta la politica a slogan?", chiede Conte.

Il quale su questo punto, in una intervista a Il Fatto quotidiano, aveva aggiunto: "Il punto è ciò che vuole fare" la segretaria dem, "rispetto ai gravi episodi che hanno toccato il Pd: bisogna stabilire se vogliamo che sia la magistratura a decidere le sorti della politica o se invece la politica possa e debba avere un sussulto di dignità".