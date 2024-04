Pd, direzione in ritardo: malumori per il nome "Elly Schlein" nel simbolo

21 aprile 2024 a

Attesa per la direzione Pd, convocata per oggi, domenica 21 aprile, per approvare le liste per le Europee del prossimo giugno. Attesa che si allunga: l'inizio dei lavori, infatti, è arrivato in forte ritardo.

E secondo quanto trapela, l'allungarsi dei tempi sarebbe stato dovuto al simbolo: diversi esponenti della direzione dem, infatti, riferiscono che la discussione verte sulla possibilità di inserire il nome di Elly Schlein, la segretaria, nel simbolo.

Sarebbe la stessa Schlein a spingere affinché in qualche modo il suo nome compaia nel simbolo. Ma ovviamente non tutti sarebbero d'accordo: nel caso, un altro schiaffo, l'ennesimo, alla leader. E ancora, da sciogliere il nodo della candidatura della stessa Elly Schlein in tutte le circoscrizioni, e non solo come capolista nel centro e nel Lazio. Un altro tema, quest'ultimo, al centro di molte polemiche nel Pd, con parte delle candidate donne che da tempo protestano contro la possibile candidatura di bandiera della leader, che andrebbe a sottrarre posti e scranni all'Europarlamento ad altri candidati.

Certa la candidatura di Cecilia Strada alla guida della lista Pd Nord-ovest: lo ha confermato la stessa Schlein in un'intervista a Repubblica. "Ho chiesto a Cecilia Strada di guidare la lista del Pd al Nordovest. Lo dico con emozione non solo per la sua storia, la sua esperienza di impegno in mezzo al mare a salvare persone, ma anche per il protagonismo nella giustizia sociale. E abbiamo chiesto la stessa cosa a una straordinaria giornalista come Lucia Annunziata. Apriamo alle migliori energie e alla società civile", ha concluso. E anche su questo, Schlein ha dovuto scendere a compromessi: è infatti tramontata la sua idea di candidare 5 donne "esterne" alla guida delle liste. Il lotto si è ridotto a due: Cecilia Strada e Lucia Annunziata.