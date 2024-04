L'Italia non si beve l'allarme fascismo

23 aprile 2024 a

Gli italiani non si bevono la storiella del pericolo fascista. La batosta rimediata dal campo largo in Basilicata è un’altra radiosa giornata per la sinistra. Elly Schlein e Giuseppe Conte, già finiti ai materassi dopo lo scandalo di Bari, hanno un’altra sconfitta su cui meditare. L’opposizione è avvitata in una crisi di identità: Elly Schlein ha subìto la rivolta dei pezzi da novanta del Pd e dopo aver fatto un passo avanti mettendo il suo nome nel simbolo, ne ha fatto mille indietro cancellandolo; Giuseppe Conte parla come l’Azzeccagarbugli manzoniano, passava per strada, è diventato populista, poi progressista, oggi non si sa, è Zelig. (...)



