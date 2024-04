Daniele Capezzone: "Scurati? Ogni 30 minuti ne spunta uno"

23 aprile 2024 a

a

a

Daniele Capezzone nella sua rassegna "Occhio al caffè" presenta i temi principali che vengono trattati sui quotidiani nazionali. A tenere banco, oltre allo scudetto dell'Inter, di fatto sono due temi: Elly Schlein e il caso Scurati. In questo quadro la segretaria Pd ha dovuto fare retromarcia per il nome del simbolo piegandosi al volere del partito che in tutti modi ha osteggiato la volontà della leader dem di mettere il suo nome sul logo del partito del Nazareno. L'altro tema è quello dei piccoli Scurati che cercano visibilità: "Una situazione tragicomica, ogni 30 minuti ne spunta uno, da non credere". Ecco qui di seguito il video della rassegna stampa di Daniele Capezzone