Il ministro Roccella: "Nessuna censura, il bavaglio è l'antisemitismo"

Fausto Carioti 25 aprile 2024 a

a

a

Ministra Eugenia Roccella, il governo e il suo partito, Fdi, sono accusati di censura.

«La censura è una cosa grave e seria. Non è accettabile ridurla a un’operazione ideologica di piccolo cabotaggio, per raccontare il fascismo che non c’è, ma soprattutto per spostare l’attenzione dalle censure vere e pericolose a cui purtroppo assistiamo in questi giorni».

Di quali censure parla?

«Delle censure che riguardano gli ebrei, che si traducono in manifestazioni violente e di certo non provengono né dal governo né dal mio partito».