Daniele Capezzone: "Schlein fa il tour negli ospedali, l'ultima follia dopo il discorso di Meloni"

29 aprile 2024

Daniele Capezzone nella sua rassegna di "Occhio al caffè" presenta i principali temi che vengono affrontati dai quotidiani italiani. A tenere banco oggiè la candidatura alle elezioni Europee del 2024 di Giorgia Meloni. Il premier ha chiesto agli elettori di scirvere sulla scheda solo "Giorgia". Apriti cielo, la mossa pop del presidente del Consiglio ha mandato in tilt completamente la sinistra. Risposte e reazioni che mostrano tutta la paura dei prgressisti davanti a un centrodestra tonico che si prepara alla sfida dell'8 e del 9 giugno. Ma Capezzone svela da Repubblica, l'ultima bislacca idea di Elly Schlein. In più critica il suo commento denigratorio sul discorso di Meloni: "Parla lei che ha un partito che non ha digerito il suo nome nel simbolo". Qui di seguito il video della rassegna stampa di Daniele Capezzone