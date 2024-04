Otto e Mezzo, Renzi contro Lilli Gruber: "Mandato ai legali per agire in giudizio"

30 aprile 2024 a

Uno scontro d'eccezione che potrebbe finire in tribunale: Matteo Renzi contro Lilli Gruber. Almeno questo è quanto si sta profilando. A confermarlo è direttamente il leader di Italia Viva ed ex premier, che annuncia la possibilità di ricorrere ad azioni legali contro la conduttrice di Otto e Mezzo. Il tutto per alcune frasi di quest'ultima nel corso dell'ultima puntata del programma in onda su La7, quella di martedì 30 aprile.

Infatti, Lilli Gruber - nel corso di un dibattito sulle imminenti elezioni europee, su liste e candidature -, ha sostenuto che Renzi "come gli altri leader, se eletto non andrà in Europa". Frasi che hanno fatto scattare la proverbiale mosca al naso all'ex premier. Una nota dell'ufficio stampa di Italia Viva, infatti, rende noto che "il senatore Matteo Renzi ha dato mandato ai propri legali di agire in giudizio contro Lilli Gruber per le dichiarazioni rilasciate questa sera nel corso della trasmissione Otto e Mezzo su La7, per la parte in cui la conduttrice ha affermato che Renzi come gli altri leader se eletto non andrà in Europa".

E ancora, aggiungono da Italia Viva: "È una affermazione falsa, tendenziosa e priva di fondamento. Il senatore Renzi ha più volte detto che, a differenza degli altri, come tutti i candidati della lista Stati Uniti d'Europa se eletto andrà a Strasburgo", concludono da IV.