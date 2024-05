Alessia Morani, la promessa: "Se mi eleggono, giuro che lo faccio", gelo nel Pd

03 maggio 2024 a

a

a

"Se vengo eletta al Parlamento europeo mi faccio bionda, non l’ho mai fatto prima!": Alessia Morani del Pd lo ha detto ai microfoni di Un giorno da pecora su Rai Radio 1. Una promessa che non ha nulla a che fare con quelle che potrebbero essere le esigenze degli italiani, dalle pensioni alle tasse alle misure sociali, ma col cambio di look. Un tipo di promessa in genere fatta non da un politico ma da un personaggio dello sport o dello spettacolo.

A tal proposito, il Secolo d'Italia ricorda i giocatori della Sampdoria, da Roberto Mancini a Gianluca Vialli, da Cerezo a Bonetti, che dopo aver vinto lo scudetto si tinsero i capelli biondo platino. Intervistata da Geppy Cucciari e Giorgio Lauro, la Morani ha poi commentato la scelta della premier sul farsi votare come "Giorgia" sulla scheda per le europee: ”Lei dice sempre di voler esser chiamata ‘il presidente’, per questo mi sarei aspettata che sulla scheda chiedesse di scrivere ‘Giorgia Meloni detta Giorgio’".

Battute a parte, l’ex parlamentare dem ha espresso anche parole di apprezzamento nei confronti della Meloni: ”Politicamente la penso esattamente all’opposto ma come donna sono contenta che abbia sfondato il tetto di cristallo”. Sul suo look invece ha detto: "Cura molto l’aspetto e fa benissimo, è sempre molto elegante, e in particolare mi piace molto quel suo tailleur verde, che credo sia Armani”.