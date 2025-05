Otto e Mezzo, Marco Travaglio spiazza tutti: "Meloni ha fatto una cosa giusta"

"Nuovo giro telefonate di Zelensky, anche con Giorgia Meloni. In concreto Trump cosa ha ottenuto dopo la telefonata con Putin?". La domanda Lilli Gruber la rivolge direttamente a Marco Travaglio. Ospite di Otto e Mezzo, nella puntata in onda martedì 20 maggio, il giornalista esordisce così: "Il minimo indispensabile, ossia che si continui a trattare. Bisognerà però affrontare prima o poi il fatto che l'Ucraina ha perso la guerra e sta arretrando. Bisognerà poi capire cosa si vuole fare con i territori perduti e che mondo stanno pensando chi vuole favorire questi negoziati. Poi sappiamo che a Trump dell'Ucraina interessa il giusto...".

E ancora, la conduttrice di La7 lo incalza sulla posizione del governo in merito all'aumento delle spese per le armi. "La Meloni ha commesso due errori e fatto una cosa giusta - risponde subito Travaglio -. La cosa giusta? Non partecipare al vertice del Volenterosi sul treno per Kiev. Il suo errore? Partecipare ai due precedenti, perché nessuno sa che ruolo abbiano e perché si stanno sostituendo all'Ue".