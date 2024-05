Pd, quando esultavano per la legge che Elly Schlein odia

07 maggio 2024 a

Il nuovo psicodramma interno al Pd porta il nome di Jobs Act, la riforma del lavoro che lo stesso Pd - col governo Renzi - votò entusiasta tra il 2014 e il 2016. Dieci anni dopo la sua messa in atto Elly Schlein ha annunciato che firmerà e appoggerà il referendum (promosso dalla Cgil) per abolire quella norma.

Una posizione- certo annunciata durante le primarie ma che a poco più di un mese dalle elezioni europee mette in forte imbarazzo l’ala riformista del partito, che il Jobs Act non solo l’aveva votato, ma pure scritto. E che ora si trova nella posizione di dover abbozzare un sorriso entusiasta difronte alla campagna per rottamarlo.

