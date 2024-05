Michele Emiliano, il "rispetto" per le istituzioni? Come lo beccano durante la sfiducia

08 maggio 2024 a

I consiglieri regionali discutono del suo futuro politico e il governatore pugliese Michele Emiliano gioca a Burraco e Tetris sul suo cellulare. Al centro della discussione c'era la mozione di sfiducia nel consiglio regionale. A diffondere i fermo immagine del presidente di Regione è stata l’emittente locale Telesveva.

La mozione di sfiducia nei suoi confronti era stata presentata due settimane fa dall’opposizione di centrodestra dopo le vicende giudiziarie che hanno travolto molti dei suoi fedelissimi. In ogni caso, la discussione in consiglio regionale, giochi sul cellulare a parte, è stata molto accesa. A difendere Emiliano è stato Saverio Tammacco, capogruppo di Per la Puglia, secondo cui la mozione non avrebbe ottenuto i voti necessari per passare. A suo dire, inoltre, sarebbe infondata l'accusa di trasformismo rivolta la governatore, il cui lavoro sarebbe sempre stato fatto per il bene dei cittadini.

"Se trasformismo vuol dire andare laddove si può lavorare per il bene dei cittadini, allora chiamatemi pure trasformista," ha dichiarato Tammacco, secondo cui l'opposizione non avrebbe fatto invece proposte costruttive. Poi ha sottolineato come il cambiamento in Puglia sotto la guida di Emiliano sia evidente per via dell'ottimo lavoro portato avanti dall'amministrazione. Alla fine, la mozione di sfiducia è stata respinta con 31 voti contrari e 18 favorevoli. Ad opporsi anche i gruppi del M5s e di Azione.

Nel corso della discussione in consiglio regionale, il dibattito ha toccato anche temi relativi alla sanità. Con qualcuno che avrebbe addirittura suggerito che la sessione avrebbe potuto concentrarsi su questo argomento piuttosto che su una "farsa" di mozione di sfiducia. Emiliano, intanto, è atteso alla commissione Antimafia il 10 maggio. Lui però continua a sostenere di aver agito nell'interesse della regione.

