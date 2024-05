Meloni-Schlein, i partiti che hanno fatto saltare il duello

16 maggio 2024 a

a

a

Ecco chi ha fatto saltare il confronto a Porta a porta tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein. Dopo i paletti fissati ieri dall’Agcom oggi la Rai ha annunciato che non si potrà tenere in vista delle elezioni europee il faccia a faccia tv già programmato per il 23 maggio nello studio di Bruno Vespa tra la premier e leader di Fratelli d'Italia da una parte e la segretaria dem dall'altra.

Il servizio pubblico attraverso una nota ha infatti comunicato che "soltanto quattro delle otto liste rappresentate in Parlamento hanno accettato l’invito di Rai a un confronto a due tra leader sulla base della forza rappresentativa". A favore del format, oltre a FdI e Pd, si era già espresso il vicepremier e segretario della Lega, Matteo Salvini, e anche il leader di Italia Viva, Matteo Renzi (in rappresentanza della lista Stati Uniti d’Europa).

Contrario invece l’altro vicepremier e segretario di Forza Italia, Antonio Tajani, che ha più volte ribadito di essere disponibile a un confronto tra tutti i leader. Stesso discorso per il segretario di Azione, Carlo Calenda, per il M5S di Giuseppe Conte e per Alleanza Verdi-Sinistra di Bonelli e Fratoianni.

Gli esponenti dei 5 Stelle in Commissione Vigilanza, che avevano presentato l'esposto all'Agcom, ora fanno la voce grossa e rilanciano: "Un dato emerge evidente dalla pronuncia dell'Agcom. Non si può organizzare un confronto solo tra due partiti e poi chiedere agli altri di accodarsi. Non si può offrire a una sola forza politica l'opportunità di confrontarsi con la presidente del consiglio. L'asse tra Giorgia Meloni ed il Pd su questo punto non ha retto". Quindi la proposta: "Perché non organizzare un confronto plurale e coerente con lo schema delle elezioni europee come quello proposto da Enrico Mentana? Perché farsi superare da una emittente privata sul terreno della parità tra forze politiche in vista delle elezioni? Se vengono rispettate le regole il M5s non si sottrarrà mai al confronto. Giuseppe Conte ha già accettato l'invito de La7 e alle stesse condizioni altrettanto avverrebbe per la Rai. Cosa faranno Giorgia Meloni ed Elly Schlein? Accetteranno il confronto tra più leader o si tireranno indietro?".