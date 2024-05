Goffredo Bettini infanga il governo: "Assai pericoloso, illiberale"

19 maggio 2024 a

E ora anche Goffredo Bettini, grande regista del Pd, spruzza veleno sul governo Meloni. Ma lo fa usando toni che sfiorano l'insulto. "Il governo di destra è assai pericoloso. Oltre a governare male, lo fa in modo molto illiberale. Da una parte richiama l’unità nazionale, il valore della Patria con la lettera maiuscola, poi vuole portare a casa l’autonomia differenziata. A tal proposito, finché la questione è incanalata in un iter parlamentare ci sono tutte le possibilità di fare un’opposizione contro questa scelta sciagurata. Dunque, niente è ancora perso", ha affermato.

Insomma viviamo in una "dittatura" e a quanto pare non ce ne siamo accorti. Poi lo stesso Bettini in un'intervista a Repubblica aggiunge la sua personalissima profezia sul Pd in vista delle Europee dell'8 e 9 giugno: "Alle Europee mi aspetto un buon risultato per noi. Dall’elezione di Elly Schlein, il Pd ha assunto posizioni più chiare su temi come l’ambiente e i diritti. Il partito ha preso coraggio, penso anche alle questioni che riguardano la situazione gravissima della sanità nel nostro Paese, dove tanta gente non riesce più a curarsi. Poi ci sono anche temi sui quali, personalmente, sarei stato ancora più coraggioso. Ad esempio sulla situazione internazionale. Elly spinge verso l’iniziativa di pace che non significa abbandonare l’Ucraina, nè indulgenza verso la criminalità di Hamas, significa però aiutare l’Ucraina aggredita e, nello stesso tempo, spingere per un compromesso giusto e una pace giusta. Si poteva imprimere un’accelerazione più forte, ecco".