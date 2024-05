Guido Crosetto, il ministro in cui gli italiani hanno più fiducia: ecco le cifre

20 maggio 2024 a

Sono Guido Crosetto e Giancarlo Giorgetti i ministri in cui gli italiani hanno più fiducia: lo rivela uno studio dell'Istituto di Ricerca Yoodata di Milano che ha avviato un monitoraggio dell'opinione pubblica denominato "Osservatorio Demoscopico Italia". Il ministro della Difesa è in testa con il 46%. A seguire il titolare dell'Economia al 45%. Poi ci sono il ministro della Giustizia Carlo Nordio al 41%; il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi 37%; il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso al 33%; il ministro dell'Istruzione e del merito Giuseppe Valditara al 33%; la ministra dell'Università Anna Maria Bernini al 31%; il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano al 30%; il ministro della Salute Orazio Schillaci al 27%; la ministra del Lavoro Marina Calderone al 24%.

La rilevazione è stata condotta con tecnica mista (CATI/CAWI e face to face) su un campione di 602 individui maggiorenni residenti in Italia, con quote per genere, età, grande ripartizione geografica e ampiezza centri. L'indagine è stata realizzata dall'8 al 15 maggio 2024. I ministri con portafoglio che hanno più fiducia sono dunque Crosetto, Giorgetti e Nordio. Probabilmente, rileva lo studio, la fiducia molto elevata verso il ministro Crosetto dipende anche dal contesto internazionale, caratterizzato da due sanguinosi conflitti alle porte dell'Europa.