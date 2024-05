"Il centralismo è antistorico, serve una svolta federalista"

21 maggio 2024 a

Pubblichiamo qui di seguito ampi stralci del discorso sul federalismo di Gianfranco Miglio pronunciato il 22 settembre 1992 durante la seduta della Commissione parlamentare per le riforme istituzionali. Oggi a Montecitorio, alla Sala della Lupa (ore 10), è in programma l’evento “Il federalismo in Italia e la lezione di Gianfranco Miglio”, con la presentazione della raccolta dei discorsi parlamentari del celebre politologo. Introdurrà i lavori il presidente della Camera Lorenzo Fontana, autore della prefazione al libro. Durante la giornata sono previste tre sessioni di lavoro e un confronto tra 14 docenti.