Schlein contro Meloni: "Sta cancellando la libertà delle persone"

"Francamente faccio fatica a capire che lingua sta parlando Giorgia Meloni e che film sta vedendo. Vede un altro Paese": la segretaria del Pd Elly Schlein lo ha detto ai giornalisti arrivando all'Arco della Pace a Milano per la chiusura della campagna elettorale dem prima delle europee dell'8 e 9 giugno. "L'altro giorno mi ha attaccato dopo aver detto che la sinistra cancella l'identità - ha proseguito la leader dem -. Io ho risposto che lei non si rende conto che in un anno e mezzo che governa sta cancellando la libertà delle persone".

Poi è andata avanti con i soliti attacchi: "Se hai un salario da fame, mentre lei blocca il salario minimo, se non riesci a pagarti un affitto, mentre lei cancella 330 milioni di fondo affitto, se non riesci a curarti dopo che ti ammali perché tagliano la sanità, non hai piena libertà in questo Paese". Di qui la"strategia" del Pd: "Noi continuiamo a inchiodare questo governo su una gigantesca questione sociale e salariale che Meloni continua a cercare di eludere con armi di distrazione di massa che il Partito Democratico non è disposto ad accettare".

Dal palco del comizio, invece, la Schlein ha detto: "Questa è la piazza che vuole un'Europa basata sulla giustizia sociale, sul lavoro dignitoso, sull'innovazione delle imprese che possa guidare la trasformazione digitale ed ecologica". E ancora: "È la piazza del Pd che è stata sempre per qualcosa, prima di essere contro qualcosa o qualcuno. È una piazza che vuole un'Europa degli investimenti comuni, quello che la destra nazionalista alleata di Giorgia Meloni e Matteo Salvini vuole bloccare. Non dimentichiamoci che il partito di Giorgia Meloni non ha votato a favore del Next Generation Eu e gli alleati di Matteo Salvini andavano in giro con un bel cartello con scritto 'non un centesimo all'Italia'".