Due mondi opposti, il loro è sbagliato

La campagna elettorale è al rush finale, siamo già agli appelli dei partiti, ma in realtà è negli ultimi cento metri che si decide tutto. C’è ancora qualche giorno per svegliare le coscienze, conquistare il cuore e la mente degli elettori. Viviamo in uno strano Paese, dove la sinistra, nelle sue varie espressioni, non trovando giustificazione perla sconfitta, pretende di avere ancora il timone dello Stato. Cari compagni, cari intellettuali che ne guidate il pensiero (quel poco rimasto), vi informo che nella democrazia ci sono la maggioranza e la minoranza, la prima governa e la seconda fa proposte alternative, qualche volta protesta, di certo non fa cagnara in Parlamento e soprattutto prende le distanze da chi va in piazza e mena le mani. (...)



