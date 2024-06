Patuanelli, “il nero più gettonato, il rosso e il giallo…”: misteriosi sondaggi, bufera tra i 5S

03 giugno 2024 a

"Il nero continuerà a essere il colore più gettonato, merita un 26/28. Bene il rosso, sopra ogni previsione, tipo 23/25. L'azzurro regge ma sotto il 10, così come il verde: se la giocano. Più o meno come il giallo": questo il post che il senatore del M5s Stefano Patuanelli avrebbe pubblicato ieri sul suo profilo Facebook. Un sondaggio "mascherato", dove compaiono i colori al posto dei nomi dei partiti, in barba al divieto di diffondere le rilevazioni in attesa del voto europeo dell'8 e 9 giugno. Divieto scattato il 25 maggio scorso, dunque quindici giorni prima delle elezioni.

Su questo è arrivato nelle scorse ore un commento del leader grillino Giuseppe Conte: "Per Patuanelli il M5s è al 10%? Patuanelli lo abbiamo fatto eleggere in Campania, ha imparato le logiche della scaramanzia campana". L'ex premier, insomma, intervistato da Tiziana Panella a Tagadà su La7, ha risolto tutto con una battuta. E poi ha glissato sulla domanda su dove collochi l'asticella per le prossime Europee. "Ci collocheremo in un'area progressista", ha detto, senza però anticipare a quale gruppo aderirà il Movimento.

Infine, parlando del programma pentastellato, ha chiosato: "Tutti adesso parlano di pace in campagna elettorale, tutti parlano di investimenti in sanità in campagna elettorale. Ma gli unici che contrastano la logica dell'escalation militare e che hanno votato contro il 'pacco' di stabilità che porterà a 13 miliardi di tagli, sono i 5 Stelle".