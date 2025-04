FdI stronca la sinistra dopo l'incontro Meloni-Trump: "Guardateli!"

E meno male che il faccia a faccia tra Giorgia Meloni e Donald Trump doveva essere solo una passerella. O peggio, un modo per consegnarsi al leader Usa. Tutto il contrario. La leader di Fratelli d'Italia è stata accolta alla Casa Bianca in pompa magna, con il presidente americano che l'ha più volte definita una "leader del mondo". E di fatto l'ha scelta come interlocutrice principale per i rapporti tra Vecchio e Nuovo continente. I rapporti tra Ue e Usa potrebbe infatti riallacciarsi in terra italiana, a Roma, dove il tycoon è stato invitato dal premier a partecipare a una nuova Pratica di mare.

Per una Giorgia Meloni che ha rimesso l'Italia nel posto dove merita di stare, c'è una sinistra che è costretta ad assistere ai suoi successi diplomatici. Un esempio? Il solito Giuseppe Conte: "Più spese militari e più gas dagli Stati Uniti, il tutto a caro prezzo per le tasche degli italiani. In compenso Meloni non ha ceduto alcun pezzo del Colosseo. Penso che a cittadini, lavoratori e imprenditori italiani convenga travestirsi da Biden o da Trump a seconda delle stagioni per ottenere qualche misura da Meloni anche per sanità, carobollette, scuola e altre emergenze quotidiane". Insomma, il grillino col fiato sul collo sparacchia nel mucchio...