Daniele Capezzone: "La smentita di Giorgetti? Su Repubblica non la troverete"

Daniele Capezzone nel suo Occhio al caffè mette a fuoco i principali temi trattati dai quotidiani italiani. E il direttore editoriale di Libero non ha dubbi: "Ormai sono saltati i freni inibitori a pochi giorni dal voto. Di fatto i contenuti di questa campagna elettorale sono nulli". Poi sottolinea la figuraccia di Repubblica che nella giornata di ieri ha insistito sull'ipotesi di dimissioni imminenti da parte del titolare del Tesoro, Giancarlo Giorgetti. Di fatto però lo stesso ministro ha smentito in modo "colossale", come ricorda Capezzone, la fake news di Repubblica: "Di questa smentita non troverete certo traccia su Repubblica". sentenzia il direttore editoriale di Libero. Qui di seguito il vidoe con la rassegna stampa scorrettissima. Ecco tutti i temi affrontati