Nato, l'ammucchiata anti-Usa: Pd, 5Stelle e ambientalisti vogliono l'Italia fuori dall'Alleanza

Quarantotto anni dopo l’intervista di Enrico Berlinguer, che mentre continuava a ricevere i soldi da Mosca raccontava a Giampaolo Pansa e ai lettori del Corriere di sentirsi "più sicuro" sotto l’ombrello dell’Alleanza atlantica, i partiti figli di quel Pci prendono la direzione opposta: cercano voti predicando lo smantellamento della Nato. Anche allora si era alla vigilia di una tornata elettorale, e il gioco prevedeva di tranquillizzare i vituperati borghesi dipingendosi atlantisti e occidentali. Oggi consiste nel contendersi i voti di quelli che bloccano le strade e le università, chiedono la rottura di ogni rapporto con Israele e la fine del legame di mutua assistenza militare con Washington. L’"ossessione antiamericana", come la chiamava il filosofo francese Jean-François Revel, non se n’è mai andata dalla sinistra italiana, ma ora è tornata ufficialmente ed è qui per restare: divamperà se il repubblicano Donald Trump vincerà la corsa per la Casa Bianca.