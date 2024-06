Matteo Renzi umilia Giuseppe Conte: "Frasi buone per Miss Italia"

05 giugno 2024 a

a

a

"Ci sono delle posizioni da ultrà, da una parte c'è quello che dice 'voglio bombardare il mondo' e ha scambiato la politica col risiko; dall'altra c'è Conte che dice 'peace and love, fate l'amore non fate la guerra'": Matteo Renzi. ospite di Tiziana Panella a Tagadà su La7, ha parlato in questi termini delle posizioni di alcuni partiti rispetto alla grande crisi in Medio Oriente. La stoccata più pungente, però, è stata quella lanciata al leader del Movimento 5 Stelle, sostenitore della necessità di una tregua a Gaza. "Le frasi di Conte sulla pace nel mondo vanno bene al concorso di Miss Italia - ha detto il leader di Italia Viva, candidato alle europee con Stati Uniti d'Europa -. Anch'io voglio la pace nel mondo, il punto è come la costruisco. La differenza tra noi di Stati Uniti d'Europa e tutti gli altri è che noi abbiamo una visione in cui diciamo: 'mettiamoci insieme col grande sogno dell'esercito europeo che il generale De Gaulle bloccò nel '54', 'mettiamoci insieme con una politica diplomatica europea', 'facciamo politica'".

Secondo Renzi, in ogni caso, è necessario sedersi al tavolo della pace giusta. "Sulla proposta di Biden a Gaza lei è ottimista?", gli ha chiesto la conduttrice. E lui ha risposto: "Ottimista mi sembra una parola forte. A me piace pensare che a un certo punto il buon senso prevalga". Poi, scendendo nel dettaglio della guerra in corso ha detto: "Chi ha ragione? Israele. Hamas una mattina, il 7 ottobre, è entrato e ha fatto un disastro". "Dopodiché la ragione che hai quanto via via perde di rilevanza ogni volta che arriva una bomba che uccide?", lo ha incalzato la Panella. "Certo - ha replicato lui - è evidente che scatta un meccanismo di rabbia e indignazione. Dall'altro lato questo meccanismo non può portare a dire: io metto sullo stesso piano un'organzzazione terroristica, Hamas, e uno Stato democratico, anche se il primo ministro mi sta antipatico".

Qui l'intervento di Renzi a Tagadà