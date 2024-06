Otto e Mezzo, Salvini stronca Giannini in diretta: "La Lega scende? Vedrà cosa accadrà..."

05 giugno 2024 a

Matteo Salvini a Otto e Mezzo. Il vicepremier risponde alle domande di Lilli Gruber e di Massimo Giannini, anche lui ospite in studio. Il leader della Lega all'editorialista di Repubblica che parla di numeri in vista del voto dell'8 e del 9 giugno risponde a tono: "Lei parla di cifre basse della Lega, forse è un auspicio? Da anni Repubblica e altri giornali pronosticano da anni la fine della Lega, bene mi allungate la vita. Vedrete che la Lega sarà il partito che crescerà di più alle Europee. Io sono però contento se a crescere è tutto il centrodestra", afferma Salvini.

Poi alla Gruber che gli chiede conto della posizione della Lega sul piano internazionale: "Noi siamo fortemente ancorati nella Nato e noi abbiamo sempre votato per gli aiuti militari all'Ucraina". Poi lo stesso Salvini a Giannini che gli chiede della posizione della Lega su Putin risponde così: "Per me chiunque apre una guerra è un criminale. Putin dal momento in cui ha invaso l'Ucraina è passato dalla parte sbagliata".

Poi Salvini sottolinea i risultati raggiunti al governo con il Salva-Casa: "Stiamo permettendo a milioni di italiani di sanare tanti piccole sbavature che ci sono in diversi appartamenti". A questo punto parla di immigrazione: "L'Europa deve occuparsi della difesa dei confini. Un po' di italiani li vogliamo lasciare in Italia? A sinistra in tanti fanno il tifo per il multiculturalismo, io no. Da ministro degli interni ho ridotto gli sbarchi in modo semplice, la nave sbarcava nel Paese di bandiera, parlo delle navi delle Ong".